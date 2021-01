Bonduelle : net repli

Bonduelle : net repli









Crédit photo © Bonduelle

(Boursier.com) — Bonduelle trébuche de 5% à 20 euros en cette fin de séance à Paris. Oddo BHF a dégradé la valeur à 'neutre' tout en ajustant son objectif de cours de 23 à 22 euros. Diversifié technologiquement et géographiquement, le groupe est en phase avec les tendances et modes de consommation actuelles (naturalité, plus végétale, consommation à domicile et/ou nomade...) qui sont amenées à se renforcer post crise mais la visibilité sur le redressement de la marge semble réduite à court terme, affirme le broker. Le groupe fait face à des surcoûts qu'il a du mal à compenser dans le contexte actuel. Certaines pertes de productivité liées à la crise (coûts sanitaires, distanciation) pourraient perdurer post crise, souligne le courtier.