Bonduelle : négociations exclusives avec FTQ et la Caisse du Québec en vue de la cession de 65% de Bonduelle Americas Long Life

(Boursier.com) — Le Groupe Bonduelle annonce être entré en négociations exclusives avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en vue de l'acquisition, à parts égales entre eux, de 65 % de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d'une valeur d'entreprise à 100% de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d'euros), soit un multiple d'EBITDA 2020-2021 de 8,2x.

Avec un chiffre d'affaires de 943 millions de dollars canadiens pour l'année 2020-2021, BALL est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marque de distributeur, en marques de tiers ainsi qu'avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte.

Ce projet de cession partielle fait suite à la revue stratégique des activités du groupe, et en particulier BALL, annoncée en septembre 2021. Il vise à permettre au groupe de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif.

"L'entrée au capital du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ permettrait à BALL de poursuivre son développement dans un marché nord-américain en constante consolidation et de financer ses investissements de croissance et de rentabilité, sans nouvelles allocations de ressources par le Groupe Bonduelle, celui-ci bénéficiant à terme, en tant qu'actionnaire minoritaire, de la création de valeur de cette activité à concurrence de 35%" a déclaré Guillaume Debrosse, Directeur général du Groupe Bonduelle.