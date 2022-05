Bonduelle : les ventes progressent de 2,5% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Groupe Bonduelle au 3e trimestre de l'exercice 2021-2022 s'établit à 725,9 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de +7,6% en données publiées et +4% en données comparables après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2,168 milliards d'euros, en progression de +2,5% en données publiées et +1% en données comparables.

A l'instar des 6 premiers mois de l'exercice, l'activité retrouve un rythme de croissance plus normalisé, marqué par une demande atténuée en grande distribution et une croissance soutenue en restauration hors foyer appuyée sur le trimestre par des bases de comparaison favorables.

Situation en Ukraine et en Russie

Le Groupe Bonduelle considère qu'il est de sa "responsabilité d'assurer l'accès des populations à des denrées alimentaires essentielles et de tout mettre en oeuvre pour ne pas contribuer à des pénuries alimentaires". Dans le cadre de sa mission, le Groupe Bonduelle assure donc en Russie la "continuité de ses activités pour nourrir non seulement les 145 millions de russes mais aussi les 90 millions d'habitants dans les pays alentours approvisionnés par les usines russes du groupe".

Pour autant le contexte actuel appelle des mesures exceptionnelles. Le Groupe Bonduelle a donc décidé le 17 mars, avec le soutien unanime de ses actionnaires de contrôle, de son Conseil d'Administration et de son Conseil de Surveillance, de dédier la totalité des bénéfices réalisés par les ventes en Russie pendant la période de conflit à la reconstruction future des infrastructures et des écosystèmes agricoles et alimentaires mis à mal par le conflit en Ukraine.