Bonduelle : léger repli après la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Bonduelle pointe en légère baisse au lendemain de sa présentation trimestrielle. Le roi des légumes en conserve a dévoilé un chiffre d'affaires de 571,3 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2022-2023, en hausse de 10,9% à taux de change courants et de 4,4% à taux de change constants.

Dans un contexte marqué par de possibles ruptures de produits, par de fortes incertitudes quant aux niveaux de consommation, et sous réserve de l'acceptation de hausses de prix nécessaires, le Groupe a maintenu son objectif annuel de croissance de l'activité de +8% à +11% et vise une marge opérationnelle courante de 2,5%, soit une croissance de la rentabilité opérationnelle courante de 15%, tous deux à taux de change et périmètre constants.

Un trimestre un peu meilleur en croissance organique grâce au redressement de l'activité en Russie sur le trimestre, résume Oddo BHF. Toutefois les perspectives restent incertaines (inflation, évolution de la consommation, conflit en Ukraine). Bonduelle a encore des défis à surmonter, dont le redressement de la rentabilité de BFA, ce qui justifie le derating du titre. Le groupe se paye avec une décote de 10% en PE par rapport à ses niveaux historiques 5ans. L'analyste reste 'neutre' sur la valeur avec un objectif de 12 euros.

"Malgré la déception sur ce trimestre, en particulier sur les volumes de BFA, nous maintenons nos prévisions qui se situent dans le bas de la fourchette de la société (+8% à pcc). Les hausses graduelles des prix devraient en effet permettre d'afficher de meilleures performances sur les trimestres à venir" commente de son côté Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 23 euros.