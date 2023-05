Bonduelle : le marché salue le choix du nouveau DG

(Boursier.com) — Bonduelle se distingue ce mardi avec un titre qui progresse de 4,4% à 11,8 euros. Les opérateurs semblent apprécier le choix de Xavier Unkovic pour prendre la direction générale du Groupe. Une nomination qui sera effective le 1er juin. Jusqu'à cette date, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, président du Conseil d'Administration. Xavier Unkovic affiche une expérience de 30 ans au service du développement de business de grande consommation sur les marchés américains, européens et asiatiques. Depuis 2021, il dirigé de la société française NAOS, acteur majeur du soin et de la santé de la peau.

Le développement rentable de Bonduelle devra passer par le redressement de la rentabilité de BFA (activité frais aux USA) dont les pertes se sont creusées ces dernières années, explique Oddo BHF. La bonne connaissance du nouveau CEO du marché agroalimentaire US est un atout. Le broker sera attentif au plan d'action qui sera mis en place dans ce sens et espère avoir des objectifs financiers à court et moyen terme pour cette filiale. Il rappelle que Bonduelle a déjà annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels 2022/23 la fusion de deux sites de production de BFA avec, à la clé, 200 emplois supprimés et 10 ME d'économies de couts par an. En attendant plus de visibilité, l'analyste réitère son conseil 'neutre' sur le titre.