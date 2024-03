Bonduelle : le maintien des objectifs annuels ne suffit pas...

(Boursier.com) — Bonduelle est sanctionné au lendemain de sa publication semestrielle avec une action qui cède 5,2% à 9,4 euros. Le "roi des légumes en conserve" a pourtant réitéré ses objectifs annuels malgré des comptes en retrait sur les 6 premiers mois de l'exercice, pénalisés comme attendu par la dépréciation du rouble. Malgré un climat de consommation sous pression, le groupe a donc confirmé ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires d'environ 5% et de progression du résultat opérationnel courant d'environ 15%, à données comparables.

Les résultats sont pénalisés par la dépréciation du rouble, souligne donc Oddo BHF, qui note également la bonne résilience de la rentabilité de la zone Europe malgré l'inflation des coûts de production et une consommation en berne. Le titre reste décoté en PE de 51% par rapport au marché (vs décote de 49% sur 5 ans) qui peut se justifier par le manque de visibilité sur les perspectives (poursuite de la guerre en Ukraine et impact sur l'activité Eurasie, vitesse de redressement de BFA), ajoute le courtier, 'neutre' sur la valeur.

A 'conserver' sur le dossier, TP ICAP Midcap ('conserver') ajuste sa cible de 11,6 à 10,4 euros. Les investisseurs pourraient être rassurés par le maintien des objectifs mais le broker ne voit pas de catalyseur pour que le titre surperforme.

Portzamparc, enfin, conserve aussi le dossier en visant un cours de 11 euros, l'analyste évoquant des comptes juste "en ligne".