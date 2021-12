Bonduelle : le dividende est prévu pour le début janvier

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Bonduelle s'est tenue à l'hôtel Novotel Lille - Aéroport de Lesquin, le 2 décembre. L'ensemble des résolutions soumises au vote ont été approuvées.

En particulier, les actionnaires ont adopté la 3e résolution relative à l'affectation du résultat de l'exercice et la fixation du dividende. Son montant s'élèvera à 0,45 euro par action. Le détachement du coupon interviendra le 3 janvier 2022 pour une mise en paiement le 5 janvier 2022.

En outre, les actionnaires ont approuvé les 5e et 7e résolutions, renouvelant les mandats de Martin Ducroquet et Mme Cécile Girerd-Jorry en qualité de membres du Conseil de Surveillance. Ils ont également validé la 6e résolution nommant Mme Agathe Danjou en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance.

Au cours de cette Assemblée, la Direction générale du groupe Bonduelle a également répondu aux questions posées par les actionnaires, et développé les engagements du Groupe visant à générer à la fois performance économique et impact positif pour la société, l'alimentation, les Hommes et l'environnement.