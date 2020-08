Bonduelle : Jérôme Bonduelle est décédé, renversé par une voiture

Crédit photo © Bonduelle

(Boursier.com) — Bonduelle perd un de ses dirigeants. Jérôme Bonduelle, directeur général prospective et développement et membre du conseil d'administration du roi des légumes en conserve, est décédé vendredi soir à Lille après avoir été renversé par un véhicule alors qu'il circulait à vélo. "Un individu soupçonné d'être impliqué dans l'accident a été interpellé samedi matin et placé en garde à vue", précise 'La Voix du Nord'.

Fils de Bruno Bonduelle, ancien président de l'entreprise, Jérôme Bonduelle avait rejoint cette dernière en 2003 après être notamment passé par Citroën.

"Nous avons l'immense peine de vous annoncer le décès accidentel de Jérôme Bonduelle, Directeur de Bonduelle Prospective et Développement. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes", a réagi le groupe sur Twitter.

