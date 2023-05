Bonduelle : Evolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Le Groupe Bonduelle annonce le départ de la direction générale, d'un commun accord, de Guillaume Debrosse, nommé directeur général en avril 2018, après avoir oeuvré successivement sur les marchés du frais en France puis des conserves et surgelés à l'international. Pour cette nouvelle étape, le Conseil d'Administration souhaite confier la direction générale du Groupe à un dirigeant riche d'une expérience forte du marché nord-américain et des produits de grande consommation.

La nomination du successeur de Guillaume Debrosse interviendra dans les prochaines semaines, pour une prise de fonction le 1er juin 2023. Dans l'intervalle, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, Président du Conseil d'Administration, avec l'accompagnement de Guillaume Debrosse durant cette période de transition.

Par ailleurs, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, gérant de Bonduelle SCA, sera dorénavant représentée par son représentant légal, Christophe Bonduelle.

"Guidé par ses valeurs et fort de ses fondamentaux d'agro industriel, le Groupe Bonduelle reste engagé du champ à l'assiette et poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable sur les marchés porteurs du végétal".