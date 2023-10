Bonduelle en vive hausse après les résultats

(Boursier.com) — Soutenu par la publication de ses comptes annuels, Bonduelle grimpe de plus de 4% à 11 euros en fin de matinée sur le marché parisien. TP ICAP Midcap a rehaussé à 'conserver' son opinion sur le roi des légumes en conserve en visant 10,2 euros. Au vu des perspectives et de la baisse du titre depuis son passage à 'vendre', le broker se montre plus optimiste sur le dossier. Les résultats annuels sont ressortis sans grande surprise et les perspectives sont plutôt encourageantes avec une progression du CA visée de +5% et un ROC entre 75 et 80 ME.

Après la chute du cours boursier de l'action de près 22% cette année, et dans l'attente de la réunion d'analystes d'aujourd'hui, Oddo BHF ('neutre') pense que le marché devrait plutôt réagir positivement à cette publication. Lors de la réunion, l'analyste attend notamment plus de précisions sur les tendances de rentabilité par région au S2, la politique de prix et ses effets sur la consommation, ainsi que des commentaires sur l'état des récoltes de cet été et sur la guidance 2023/24. Celle-ci pourrait être considérée comme quelque peu optimiste au regard de l'incertitude économique actuelle...

Portzamparc parle lui de "solide performance opérationnelle polluée par de nombreux éléments non récurrents... Les guidances semblent indiquer une certaine confiance de la part du management dans la bonne tenue des volumes et dans la poursuite du redressement de la rentabilité aux États-Unis. De quoi viser un cours de 12 euros en restant à "conserver" sur le dossier.