Bonduelle : en ligne ?

(Boursier.com) — Le Groupe Bonduelle monte de 2,6% à 10,22 euros ce mercredi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires au 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (du 1er juillet au 30 septembre 2023) de 568,5 millions d'euros, soit une évolution de 4,2% en données comparables et -0,5% en données publiées.

L'importante dépréciation du rouble comparativement au 1er trimestre de l'exercice précédent, et dans une moindre mesure l'affaiblissement du dollar américain par rapport à l'euro, ont un effet négatif de -4,7% sur la croissance de l'activité.

Perspectives affichées

L'activité constatée au premier trimestre ainsi que le bilan des campagnes agricoles de l'été ne remettent pas en cause les objectifs communiqués début octobre 2023, soit une progression du chiffre d'affaires d'environ 5% et une marge opérationnelle courante supérieure à 3% du chiffre d'affaires - tous deux à taux de change constants.

L'évolution du climat de consommation, le redressement des activités de frais élaboré et l'obtention de nouvelles revalorisations tarifaires destinées à compenser les inflations, en particulier de matières agricoles, constatées lors des récoltes de l'été 2023 et non compensées par les gains d'efficacité opérationnelle, seront déterminants dans l'atteinte de ces objectifs... Portzamparc parle d'une publication en ligne avec ses anticipations. "Nous maintenons nos prévisions, notre objectif de cours et notre

recommandation inchangés à 11 euros".