Bonduelle : déçu ?

Crédit photo © Bonduelle

(Boursier.com) — Après un S1 solide (+2% et +7,9% à pcc) compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, Bonduelle a enregistré comme attendu des ventes en baisse au T3 en raison de l'effet de base défavorable lié au premier confinement et au phénomène de stockage de denrées alimentaires qu'il avait entraîné. En zone Europe (45% du CA), le CA s'établit ainsi à 307,4 ME en diminution de 12,1% et de 11,8% à pcc...

Sur les deux premiers mois du trimestre le dynamisme des activités de conserves et de surgelés GMS a permis de compenser la forte baisse d'activité dans la restauration hors domicile et la moindre consommation de produits frais (moindre fréquentation des points de vente). L'effet de base défavorable sur le mois de mars sur les conserves et surgelés a cependant entraîné une baisse des ventes sur l'ensemble du trimestre. En dehors de l'Europe (55% du CA), les ventes s'établissent à 367,1 ME, en recul de 10,8%. Les ventes de BFA sont en hausse sur le trimestre. Dans les autres activités l'effet de base a également pesé sur l'évolution du CA.

Au niveau des perspectives, le management maintient sa prévision d'une croissance à pcc comprise entre 1 et 2% (PZP +1,6%) pour une MOC désormais dans le bas de la fourchette indicative 3,6%/3,8% (PZP 3,5%).

"Malgré ce trimestre décevant, la croissance embarquée du S1 et un effet de base plus favorable sur le T4 devraient permettre à Bonduelle d'atteindre sa guidance de CA et de marge. Nous maintenons ainsi nos prévisions, objectif de cours à 24 euros et opinion 'Acheter' inchangés" commente Portzamparc, alors que le titre recule de 0,7% ce mardi à 21,55 euros.