Bonduelle : dans le vert malgré l'avertissement

(Boursier.com) — Bonduelle avance de 0,5% à 11,7 euros malgré son avertissement sur les ventes. Dans un contexte très volatil, et tenant compte de la performance des 9 premiers mois de l'exercice, le Groupe vise désormais, pour l'ensemble de l'exercice, une progression de son chiffre d'affaires d'environ 5%, contre 8% précédemment, tirée par les revalorisations tarifaires nécessaires dans un contexte toujours inflationniste. Le management a en revanche confirmé son objectif de marge opérationnelle courante stable comparée à l'exercice précédent tous deux à taux de change et périmètre constant.

Le groupe a enregistré, sur son 3ème trimestre fiscal (du 1er janvier au 31 mars), un chiffre d'affaires de 572,2 millions d'euros, en progression de 4,7% en données publiées et de 3,6% en données comparables après prise en compte des variations de change, liées à une légère appréciation du dollar américain sur le trimestre.

Oddo BHF reste 'neutre' sur le titre avec un objectif ajusté de 14,6 à 13 euros en attendant d'avoir plus de visibilité sur les intentions du nouveau CEO qui devrait prendre ses fonctions début juin et dont l'identité n'est pas encore dévoilée. Nous savons que celui-ci a une connaissance approfondie du marché américain, où il a exercé des fonctions de direction générale pendant plus de 20 ans dans le secteur agroalimentaire. Le broker comprend que sa priorité sera au redressement rapide de BFA. Il rappelle qu'un plan est en cours pour fusionner deux sites de production avec à la clé 200 emplois supprimés et 10 ME/an d'économies de couts. Une divergence entre le bord et le comité exécutif sur les moyens et la célérité du redressement semble avoir été à l'origine du départ du groupe Guillaume de Debrosse, membre de la famille Bonduelle et CEO depuis 2018.

Les doutes que TP ICAP Midcap avait émis en début d'exercice concernant cet objectif de croissance se sont donc confirmés. Le courtier abaisse ses estimations de BPA 2023 de 8% même si le groupe a maintenu son objectif de stabilité de la marge opérationnelle courante. Le courtier attend d'en savoir plus sur l'identité du nouveau Directeur Général. En attendant, il reste prudent sur le dossier et confirme sa recommandation 'conserver'. Il affirme que les catalyseurs sont inexistants à court terme avec un risque de nouvelle déception qui n'est pas à exclure. L'objectif de cours est ajusté de 15 à 14,2 euros.