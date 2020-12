Bonduelle : composition du bureau de l'Assemblée générale convoquée à huis-clos

Crédit photo © Ready Pac

(Boursier.com) — En raison de la pandémie de Covid-19, l'Assemblée générale mixte du 17 décembre a été convoquée, sur seconde convocation, à huis-clos sans la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y assister.

L'Assemblée générale de Bonduelle sera retransmise en direct à 9h, et sera également disponible en différé sur la rubrique Assemblée générale du site internet de Bonduelle.

Aux fins de composer le bureau de l'Assemblée générale mixte, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, Gérant, représentée par Guillaume Debrosse, a désigné la société La Plaine SA représentée par Jean-Bernard Bonduelle et Bonduelle Valeurs représentée par Bruno Rauwel, deux des plus grands actionnaires, aux fonctions de scrutateurs, ce qu'ils acceptent.

Martin Ducroquet, Président du Conseil de Surveillance, présidera l'Assemblée générale.

Grégory Sanson, Directeur Général Adjoint Finance & Développement du Groupe, assurera les fonctions de Secrétaire du bureau.