Bonduelle : chiffre d'affaires annuel en légère hausse

Bonduelle : chiffre d'affaires annuel en légère hausse









Crédit photo © Bonduelle

(Boursier.com) — Bonduelle a réalisé un chiffre d'affaires 2019-2020 de 2.854,9 millions d'euros, en progression de + 2,8 % en données publiées et + 1,4 % en données comparables.

Le 4ème trimestre affiche un repli marqué de - 6,3 % en données publiées et - 6 % en données comparables, reflétant une activité fortement impactée par la pandémie de Covid-19, notamment un arrêt brutal des activités de food service au printemps et une baisse de la fréquentation des points de vente, affectant en particulier les technologies de surgelé et frais. A l'inverse, et sans pouvoir compenser le déficit des activités citées, l'activité conserve, portée par les marques nationales, progresse fortement sur le trimestre et affiche dans les différentes zones géographiques du groupe des gains de parts de marché.

La zone Europe, représentant 45,5 % de l'activité sur l'exercice, affiche une stabilité globale. Si le début d'exercice était marqué par une croissance des activités conserve et surgelé à marques (Bonduelle et Cassegrain), et un segment frais en léger retrait, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a accentué cette tendance, la baisse de fréquentation des rayons et l'accroissement de la consommation à domicile bénéficiant majoritairement aux produits dits de longue conservation au détriment des produits frais. L'activité restauration hors foyer (restauration commerciale et restauration sociale), en croissance en cumulé à fin février, s'est vue fortement impactée par les mesures de confinement, principalement en surgelé et frais.

Bonduelle annonce que l'évolution très différenciée de ses activités, induisant un mix de rentabilité défavorable des ventes, a entraîné également des surcoûts de stockage dans l'activité surgelé et des pertes de matières premières liées à la diminution de débouchés en frais. Par ailleurs, les mesures de protection des salariés ont généré des surcoûts et des pertes d'efficacité industrielle. Enfin la Direction générale a souhaité marquer sa reconnaissance et sa solidarité aux collaborateurs les plus exposés au travers de primes et contributions exceptionnelles.

" Ainsi, malgré une résilience remarquable de l'activité et de nombreuses initiatives visant à limiter les impacts économiques défavorables de la crise Covid-19, conformément aux indications communiquées à l'occasion du chiffre d'affaires du 3ème trimestre, ces éléments impactent la performance économique du groupe et ne lui permettront pas d'atteindre les objectifs de rentabilité opérationnelle courante fixés pour l'exercice clos le 30 juin 2020 ", prévient le groupe.

" Les perspectives 2020-2021 dépendront pour une large part de l'évolution de la pandémie et corrélativement de l'évolution des différents segments d'activités mais également de l'évolution à moyen terme des habitudes de consommation, les campagnes agricoles se déroulant, elles, de façon satisfaisante ", ajoute Bonduelle.