Bonduelle : cession de 65% de Bonduelle Americas Long Life auprès du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ

(Boursier.com) — Bonduelle a obtenu l'autorisation des autorités réglementaires américaines et canadiennes ainsi que la levée des conditions suspensives lui permettant de finaliser l'accord avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ, pour l'acquisition, à parts égales entre eux, de 65% de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et, sur la base d'une valeur d'entreprise à 100% de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d'euros), soit un multiple d'Ebitda 2020-2021 de 8,2x.

Avec un chiffre d'affaires de 943 M$ canadiens pour l'année 2020-2021, BALL est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux Etats-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marques de distributeur, en marques de tiers ainsi qu'avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte.

Cette opération permettra au groupe de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif.

La cession, dont le produit net sera déterminé sur la base des comptes arrêtés à la date de l'opération et en cours d'établissement, sera enregistrée dans les comptes du Groupe Bonduelle au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022.

La nouvelle structure issue de l'accord entre Bonduelle, le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ est financée par Valeurs mobilières TD qui a agi en tant que preneur ferme conjoint, teneur de livres unique, co-arrangeur et agent administratif pour les facilités de crédit seniors de la compagnie totalisant 575 M$ canadiens aux côtés de Rabobank agissant en syndication, ainsi qu'Investissement Québec (IQ) en tant que prêteur subordonné.