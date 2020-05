Bonduelle : "accélération atypique" de l'activité en conserve et surgelé retail au T3

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre de son exercice 2019-2020 (1er janvier au 31 mars), le groupe Bonduelle a affiché un chiffre d'affaires de 761,2 millions d'euros, soit une variation de +12,7% en données publiées et +10,6% en données comparables après prise en compte des variations de changes, principalement l'appréciation des dollars américains et canadiens et dans une moindre mesure du rouble russe.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2.203,5 millions d'euros, en progression de 5,8% en données publiées et de +3,8% en données comparables, les effets des changes étant favorables.

Perspectives 2019-2020

Comme évoqué dans son communiqué du 8 avril, le Groupe Bonduelle observe une évolution contrastée de son activité selon les métiers - forte demande en grande distribution en conserve et surgelé et forte volatilité du frais, effondrement des activités de restauration hors foyer - et les zones géographiques, et subit des surcoûts pour partie non répercutables.

Compte tenu des incertitudes engendrées par la crise sanitaire Covid-19, l'absence de visibilité sur son évolution, et donc l'incapacité d'en anticiper les impacts, le Groupe Bonduelle a suspendu à cette date les objectifs indiqués à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2019-2020 qui, tels que mentionnés, n'intégraient pas les effets de la crise sanitaire.

Préparation de la campagne 2020

Le groupe a engagé avec ses partenaires agricoles les préparatifs de la campagne de production 2020, qui ne fait pas apparaître à ce stade de difficultés, et envisage celle-ci avec confiance.

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020, Christophe Bonduelle, Président, et Guillaume Debrosse, Directeur général, du Groupe Bonduelle ont déclaré : "Il n'aurait pas fallu que la crise sanitaire se double d'une crise alimentaire, dont on a pu mesurer les prémisses en début de confinement, et qui aurait pu dégénérer en mouvement de panique. Nos collaborateurs ont répondu présent dans l'ensemble des usines du groupe, avec une collaboration sans faille des instances représentatives du personnel pour mettre en place les mesures de protection sanitaire appropriées. Leurs principaux moteurs d'engagement ont été la Responsabilité et la Fierté d'assumer un rôle redécouvert comme essentiel après des années de food bashing à leur encontre... en espérant d'ailleurs que cette crise aura été une occasion pour les consommateurs de redécouvrir la qualité, la sécurité, la diversité, l'accessibilité et les vertus des légumes prêts à consommer ! Nous tenons à féliciter et à remercier les équipes pour leur conscience professionnelle qui les a encouragées à ne pas "rester chez elles", sauf impossibilité."

