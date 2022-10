Bonduelle aborde 2022-2023 avec une 'nécessaire prudence'

(Boursier.com) — Bonduelle annonce pour l'exercice 2021-2022 clos fin juin, une croissance globale portée par les activités de longue conservation (conserve et surgelé), avec un CA de 2,89 MdsE en hausse de 4,1% en données publiées et 1,8% en données comparables, pour un "repli limité de la rentabilité compte tenu de l'environnement et des difficultés de l'activité de frais prêt à l'emploi en Amérique du Nord". Le résultat opérationnel courant annuel recule de 3,7% à 96,6 ME. Le résultat net baisse de 38% à 35,4 ME, contre 57,1 ME un an avant. La situation financière demeure solide selon le groupe, "renforcée par l'ouverture du capital de l'activité de longue conservation en Amérique du Nord".

Guillaume Debrosse, directeur général, ajoute : "Le groupe a fait face, sur l'exercice 2021-2022, a un ensemble de phénomènes externes particulièrement défavorables auxquels les équipes ont réagi avec engagement et efficacité. La revue des perspectives de rentabilité de notre activité de frais prêt à l'emploi en Amérique du Nord, pesant à court terme sur les performances du groupe, et également liées à cet environnement, ne remet pas en cause la pertinence de cette acquisition, parfaitement alignée avec notre mission 'inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l'Homme et à la préservation de la planète'. Cette mission s'appuie sur une stratégie de marques fortes, à nouveau en croissance sur l'exercice, et sur une situation financière renforcée par l'ouverture du capital de l'activité longue conservation en Amérique du Nord. Compte tenu de cet environnement, le groupe aborde l'exercice 2022-2023 avec une nécessaire prudence tout en continuant sa transformation".

Sur la base du nouveau périmètre, excluant les activités de longue conservation en Amérique du Nord, et compte tenu d'un environnement "particulièrement incertain et volatil", Bonduelle cible à taux de change et périmètre constants une croissance de chiffre d'affaires, intégrant les revalorisations de prix visant à compenser les inflations de coûts, de 8 à 11% et une marge opérationnelle courante stable à 2,5%, soit une progression de la rentabilité opérationnelle courante proche de 15%.

Enfin, la Gérance proposera à l'assemblée générale du 1er décembre 2022 un dividende de 0,30 euro par action.