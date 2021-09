Bonduelle : +1

(Boursier.com) — Bonduelle monte de 1% à 21,50 euros ce lundi, alors que qu'à 2.778,6 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe affiche sur l'exercice 2020-2021 (1er juillet 2020 - 30 juin 2021) une progression de +1,6% en données comparables(1), conforme aux objectifs communiqués en début d'exercice, et un repli de -2,7% en données publiées. Les variations des devises ont eu, cette année, un effet particulièrement défavorable, amputant de près de -4,3% la croissance du groupe (renforcement de l'euro contre le dollar américain, rouble russe et dollar canadien, principalement).

Au titre de l'exercice 2020-2021, le groupe Bonduelle affiche une rentabilité opérationnelle courante de 100,4 millions d'euros à taux de change courant et 104,3 millions d'euros à taux de change constant contre 108,7 millions d'euros l'exercice précédent, soit une marge opérationnelle courante de 3,6%, correspondant aux objectifs visés.

La persistance de la crise sanitaire d'une part, source de surcoûts (désinfection, adaptation des organisations, productivité,... ) - et les difficultés opérationnelles pour partie liées à ce même contexte rencontrées par l'activité frais en Amérique du Nord - surcoûts logistiques, inflation, pénuries de main d'oeuvre, incidents climatiques, incendies, maladies affectant la matière première d'autre part - ont pesé sur le résultat opérationnel courant de l'exercice, ces dernières occultant une performance par ailleurs solide dans les activités de longue conservation tant en Europe, Russie et Europe orientale, qu'en Amérique du Nord.

Malgré ce contexte, le groupe a poursuivi sa politique de développement de ses marques avec une progression de plus de 10% des investissements marketing et la poursuite du déploiement d'innovations (gamme Sans Résidu de Pesticides...).

Après prise en compte de charges non récurrentes (3,2 millions d'euros), liées aux diverses réorganisations intervenues au cours de l'exercice (reprise des actifs de la Coopérative France Champignon...), le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s'établit à 97,2 millions d'euros contre 101,9 millions d'euros l'exercice précédent.

Le résultat financier s'est établi à - 17,3 millions d'euros, contre - 25,9 millions d'euros à la clôture de l'exercice précédent. Cette amélioration significative s'explique principalement par un effet de taux favorable, la mise en place de nouveaux financements compétitifs (programme de NEU CP), inscrivant le coût moyen de financement du groupe à 1,79% contre 2,15% l'exercice précédent, et un résultat de change positif à hauteur de 1,2 million d'euros.

La charge d'impôts s'établit à 22,2 millions d'euros, contre 21,3 millions d'euros l'exercice précédent et correspond à un taux d'impôt effectif stable à 28%. Après prise en compte de la charge d'impôts et du résultat financier, le résultat net du Groupe Bonduelle au titre de l'exercice 2020-2021 s'établit à 57,1 millions d'euros, contre 54,6 millions d'euros l'exercice précédent, en progression de 4,6% en données publiées.

La Gérance propose un dividende de 0,45 euro

Le groupe affichait au 30 juin un endettement net identique à celui de l'année dernière à 631 millions d'euros, hors impact de l'application de la norme IFRS 16, soit un levier d'endettement de 3,33 (contre 3,19 l'exercice précédent) et un gearing de nouveau en baisse à 0,85 contre 0,89 l'année précédente. Une fois prise en compte la norme IFRS 16, la dette du groupe s'établit à 716 millions d'euros et le levier d'endettement 3,38.

Malgré l'environnement sanitaire toujours incertain et un contexte hyperinflationniste, Bonduelle a pour objectif une croissance de l'ordre de 3% de son chiffre d'affaires et un taux de marge opérationnelle courante de 3,8% à 4%, tous deux à périmètre et change constants. La Gérance proposera un dividende de 0,45 euro lors de l'Assemblée Générale du 2 décembre 2021, qui sera mis en paiement le 5 janvier 2022.

Réflexion engagée

Par ailleurs, dans le cadre de la revue périodique de son portefeuille d'activités, Bonduelle annonce avoir engagé une réflexion sur l'évolution de sa business unit Bonduelle Americas Long Life au sein du groupe. Cette activité, née de l'acquisition en 2007 d'Aliments Carrière au Canada et nourrie tant par croissance interne qu'externe, représentant un chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 30 juin 2021 de plus de 600 millions d'euros, est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes et fruits en conserve et surgelé dans les circuits retail, très majoritairement en marques de distributeurs, restauration hors foyer ainsi qu'en co-packing de marques de tiers également répartie entre Canada et Etats-Unis.

Cette démarche vise à identifier le potentiel de contribution de cette activité à l'ambition de croissance durable à impact positif du Groupe Bonduelle ainsi que son alignement avec les priorités stratégiques édictées par son actionnaire de référence et validées par son Conseil d'Administration, en particulier la primauté des activités du portefeuille de marques du groupe, gage d'indépendance et de pérennité, dans son chiffre d'affaires. Cette réflexion, et les scénarios en découlant, doivent permettre aux activités de Bonduelle Americas Long Life de poursuivre leur développement dans un marché nord-américain en constante consolidation et de financer les investissements nécessaires à la croissance de sa rentabilité.

"Cette publication est globalement en ligne avec notre attente" commente Portzamparc qui souligne que les perspectives 2021/22 du groupe apparaissent en revanche meilleures que celles attendues... "Dans l'attente de la réunion de présentation des résultats prévue aujourd'hui, nous maintenons notre opinion à 'Acheter' en visant un cours de 24 euros" conclut l'analyste.