Bond du trafic pour Ryanair et Wizz Air en juin

(Boursier.com) — Ryanair a transporté 15,9 millions de personnes en juin, soit 10,6 millions de plus que sur la même période de l'exercice précédent. Le transporteur, qui fait face à un important mouvement de grève en Espagne, a vu son taux d'occupation grimper à 95% contre 72% en juin 2021. Il a opéré plus de 88.500 vols le mois passé.

[GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB] a de son côté accueilli 4,34 millions de personnes à bord de ses avions le mois dernier, soit 179% de plus qu'il y a un an. La compagnie spécialisée sur l'Europe de l'Est a vu son coefficient d'occupation s'améliorer de 22,1 points à 86,1%.