Bombardier se choisit un nouveau patron

Bombardier se choisit un nouveau patron









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bombardier indique qu'Eric Martel est nommé président et chef de la direction et membre du Conseil d'administration de Bombardier, à compter du 6 avril.

Eric Martel était président et chef de la direction d'Hydro-Québec depuis juillet 2015. Avec des revenus d'environ 10 milliards $ US, Hydro-Québec est l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité au monde. Avant de se joindre à Hydro-Québec, Eric Martel a occupé plusieurs postes de direction chez Bombardier, notamment celui de président de la division Avions d'affaires et de président de la division Services à la clientèle et Avions spécialisés.

Le plan de redressement de 5 ans étant presque terminé, les membres du conseil, y compris Alain Bellemare, ont conclu à l'unanimité que le temps était venu qu'un nouveau leader prenne les rênes de l'entreprise.