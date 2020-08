Bombardier et Hitachi vont fournir à Trenitalia 23 trains à très grande vitesse

Bombardier et Hitachi vont fournir à Trenitalia 23 trains à très grande vitesse







Crédit photo © bombardier

(Boursier.com) — Bombardier Transport et Hitachi Rail vont fournir 23 trains à très grande vitesse (TTGV) Frecciarossa 1000 au nouvel exploitant ferroviaire Intermodalidad de Levante (ILSA),une coentreprise créée par Trenitalia et Operador Ferroviario de Levante . La valeur de ce contrat s'élève à 797 millions d'euros. Pour Bombardier Transport, cette commande concerne un client européen dont l'identité n'avait pas été divulguée dans un précédent communiqué, diffusé la semaine passée. Elle consacre le partenariat entre Hitachi et Bombardier dans le secteur des trains à grande vitesse.

ADIF, l'entreprise qui exploite l'infrastructure ferroviaire en Espagne, a sélectionné ILSA comme premier exploitant privé sur le marché ferroviaire espagnol. À compter de 2022, ILSA exploitera des services ferroviaires à grande vitesse sur les corridors Madrid-Barcelone, Madrid-Valence/Alicante et Madrid-Séville/Malaga.

Les 23 nouveaux trains commandés par ILSA seront conçus et construits par Hitachi Rail et Bombardier en Italie. Chaque train mesurera environ 200 m de long et pourra transporter quelque 460 passagers à des vitesses pouvant atteindre 360 km/h en service commercial.