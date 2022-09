Bolloré : Vincent Bolloré sur les 2/3 du capital

(Boursier.com) — Vincent Bolloré a déclaré le 1er septembre à l'AMF, suite à une acquisition d'actions Bolloré sur le marché, qu'il avait franchi directement et indirectement en hausse, le 26 août, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil des 2/3 du capital de Bolloré, pour détenir directement et indirectement 1 967 544 214 actions Bolloré, soit 66,69% du capital, 76,55% des droits de vote en AGO et 76,51% des droits de vote en AGE.