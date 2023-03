Bolloré : un résultat net de 2.704 ME...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 de Bolloré est de 20.677 ME, soit +20% à périmètre et change constants.

Le résultat opérationnel ajusté est de 1.502 ME, +47 % à périmètre et change constants, porté par les très bonnes performances des secteurs Transport et Logistique et Communication.

Le résultat net atteint 2.724 ME, intégrant 3.150 ME de plus-value nette de cession de Bolloré Africa Logistics à MSC pour une valeur d'entreprise nette des minoritaires de 5,7 MdsE.

Il intègre également le résultat de déconsolidation de la participation de Vivendi dans Telecom Italia et la plus-value de cession sur l'apport de la participation dans Banijay à FL Entertainment.

La trésorerie nette représente 1.207 ME au 31 décembre 2022, à comparer à un endettement net de 3.428 ME au 31 décembre 2021, suite principalement à la cession de Bolloré Africa Logistics.

La proposition de dividende est de 0,06 Euro par action, identique à celui versé au titre de 2021.