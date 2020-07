Bolloré : solide premier semestre

Bolloré : solide premier semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Bolloré a arrêté les comptes du premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 s'élève à 11,612 MdsE, en repli de 4% à périmètre et taux de change constants (-1% en données publiées). L'EBITDA se monte à 1,555 MdE (+10%) et le résultat opérationnel ajusté (EBITA) à 948 millions d'euros (+3%), avec un repli de 2% pour Bolloré Transport & Logistics à 303 ME, une croissance de 2% sur le segment Communication (Vivendi) à 735 ME et une perte d'EBITA de 67 ME pour le segment Stockage d'électricité et systèmes. Le résultat net ressort à 758 millions d'euros, en hausse de 43%, et le résultat net part du groupe se monte à 174 millions d'euros, en progression de 17%. Il n'intègre pas de plus-value sur la cession le 31 mars 2020 de 10% du capital d'UMG sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100%. La cession est comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d'euros.

En fin de période, l'endettement net se situe à 7,528 MdsE, en diminution de 1,192 MdE par rapport au 31 décembre 2019 (dont Bolloré hors Vivendi : 4,471 MdsE en réduction de 185 millions d'euros). Le gearing s'améliore à 28%, contre 34% à fin 2019. Le groupe maintient un niveau de liquidité élevé à 8,1 milliards d'euros (dont 2,7 milliards d'euros au niveau de Bolloré).

L'acompte sur dividende est de 0,02 euro par action et sera payable en espèce le 4 septembre 2020.

Le groupe analyse avec attention les conséquences actuelles et potentielles de la crise. "Il est difficile à ce jour de déterminer comment elle impactera ses résultats annuels. Les métiers liés à la publicité et au spectacle vivant risquent d'être affectés plus durablement que les autres. Le groupe reste néanmoins confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers. Il continue de mettre tout en oeuvre pour assurer la continuité de ses activités, ainsi que pour servir et divertir au mieux ses clients et ses publics, tout en respectant les consignes des autorités de chaque pays où il est implanté", ajoute Bolloré.

Une revue de la valeur des actifs à durée de vie indéfinie a été effectuée. Au regard de la performance réalisée au cours du premier semestre par les différentes UGT, le groupe n'a pas identifié d'indice de perte de valeur nécessitant la mise en oeuvre des tests de perte de valeur complets. Cette analyse a été complétée par la réalisation de tests de sensibilité menés pour apprécier leur capacité de résistance.