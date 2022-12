Bolloré : sans réaction

(Boursier.com) — Bolloré campe sur les 5,30 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé la cession de 100% de Bolloré Africa Logistics, regroupant l'ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, au Groupe MSC.

Comme déjà indiqué, le prix de vente s'établit à 5,1 milliards d'euros, auquel s'ajoutent 600 millions d'euros de remboursement de comptes courants. Le Groupe Bolloré conservera une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+, et poursuivra également ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF est repassé de 'surperformance' à 'neutre' en visant un cours de 6,60 euros.