Bolloré s'associe à Flying Whales pour le transport de charges exceptionnelles

(Boursier.com) — Le 7 juin, Bolloré Logistics a signé un MoU avec la société Flying Whales. Les deux parties prenantes de cet accord ont formalisé leur partenariat lors du salon Breakbulk à Rotterdam, s'accordant ainsi sur le transport de charges exceptionnelles grâce à la solution de Flying Whales : LCA60T.

Le modèle LCA60T est un dirigeable que Bolloré Logistics souhaite utiliser pour le levage et/ou le transport de charges exceptionnelles pouvant aller jusqu'à 60 tonnes, dans le cadre de ses projets logistiques. Le vol inaugural du premier LCA60T est prévue pour fin 2025 et pourra effectuer des livraisons dans des lieux reculés ou difficiles d'accès par les moyens de transport traditionnels. Enfin, l'appareil sera produit sur le territoire national, dans l'usine de production de Flying Whales en Gironde. L'entreprise bénéficiera également d'une usine au Québec pour le continent Américain et d'une 3e en région Asie Pacifique

Bolloré Logistics a pris pour engagement la décarbonation des Scopes 1,2 & 3 dans le cadre de son plan "Powering Sustainable Logistics". Grâce à l'innovation proposée par Flying Whales, Bolloré Logistics pourra proposer à ses clients un panel de modes de transport plus large et moins carboné.

L'objectif de Flying Whales repose sur un principe simple : assurer un transport fiable et éviter les transbordements tout en garantissant des coûts moins chers et à impact environnemental réduit. La capacité exceptionnelle du LCA60T permet à Bolloré Logistics de proposer à ses clients une alternative innovante, moins carbonée, économique et sécurisée.