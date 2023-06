Bolloré : rouge vif

(Boursier.com) — Bolloré abandonne 3% à 5,75 euros en matinée, plombé par une note de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le titre à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 6,6 à 6,4 euros. L'analyste note que Bolloré a surperformé Vivendi, UMG et le CAC40. L'entreprise dispose d'une trésorerie de 6 milliards d'euros mais le broker ne voit aucun catalyseur pour une réallocation immédiate étant donné que sa priorité actuelle est de clôturer la cession de son unité Logistique. Une offre publique d'achat sur Vivendi et une simplification de la cascade de participations ne sont pas à l'ordre du jour de l'entreprise, souligne le courtier. Il estime enfin que la marge de manoeuvre pour réduire la décote du conglomérat par rapport à ses participations est limitée par rapport aux 32% actuels, qui sont les plus bas depuis deux ans.