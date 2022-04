Bolloré : recule malgré un bon début d'année

(Boursier.com) — Bolloré fait état d'un chiffre d'affaires de 5,698 milliards d'euros au premier trimestre 2022, en progression de 28% à périmètre et taux de change constants. Cette évolution intègre principalement :

- une croissance de 47% de l'activité transport et logistique portée par la hausse des taux de fret et des volumes dans l'aérien en commission de transport, la bonne performance des concessions portuaires et la poursuite de la reprise des activités logistiques en Afrique;

- la hausse de 52% de l'activité logistique pétrolière en raison de la hausse des prix des produits pétroliers, dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine;

- la progression de 8% des activités communication, grâce à la croissance de Canal+ (+6%) et de Havas Group (+11%) et malgré le recul de 2% d'Editis après une année 2021 record ;

- la progression de l'activité stockage d'électricité et systèmes (+44%) grâce à la hausse des ventes de bus 12 mètres et à la progression des Films plastiques et des Terminaux spécialisés.

En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 33%, compte tenu d'effets de change favorables de +64 ME et d'un effet de périmètre de +89 ME lié principalement à l'entrée de Prisma Med.

Pas de prévisions chiffrées

L'évolution de la pandémie de Covid-19, tout comme l'ampleur de son impact sur l'économie mondiale, demeure incertaine. La société a mis en oeuvre toutes les actions appropriées pour faire face à la situation, pour protéger ses employés, et en limiter les conséquences sur ses activités. À date, la société n'évalue pas d'impact significatif sur les comptes 2022 et sur la poursuite de ses activités.

Oddo BHF salue le dynamisme de l'activité

Emporté par la baisse généralisée du marché, le titre recule de 1,5% à 4,5 euros en début de séance. Oddo BHF évoque pourtant un excellent début d'année sur toutes les activités du groupe, particulièrement pour la branche Bolloré Transport & Logistics. La dynamique est excellente pour ce pôle, tout particulièrement dans la commission de transport (+62%) porté par le maritime (prix) et l'aérien (volumes). L'année 2022 s'annonce très bien, notamment au regard de la dynamique dans la commission de transport. Le courtier rappelle que Bolloré Africa Logistics devrait être cédé d'ici la fin du T1 2023 (à MSC pour une VE de 6,3 MdsE). Sur cette base, le groupe pourrait envisager deux mouvements : se renforcer dans la commission de transport mais plutôt sur des opérations de taille raisonnable ou se renforcer dans Vivendi, actuellement détenu à 29,5% (avec Compagnie de l'Odet). La société disposera de la trésorerie nette suffisante pour entreprendre ces deux renforcements. En attendant, l'analyste maintient son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours de 6,9 euros, ajusté suite à l'actualisation du cours de Bourse d'UMG.