Bolloré : publication saluée

(Boursier.com) — Porté par sa solide publication semestrielle, Bolloré débute cette première semaine du mois d'août en nette progression (+4,5% à 5,1 euros). Le groupe a vu son résultat opérationnel ajusté bondir de 46% (à périmètre et taux de change constants) à plus d'un milliard d'euros sur les six premiers mois de l'exercice pendant que son chiffre d'affaires affichait une hausse de 24% à 11,52 MdsE. Bolloré a notamment bénéficié de la très bonne dynamique de ses pôles de Transport & Logistique et de logistique pétrolière. Le conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable uniquement en espèces.

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif ajusté de 7 à 6,9 euros, impacté positivement par le transport mais négativement par l'évolution du cours de Vivendi.