Bolloré propose une option d'échange des actions Blue Solutions

(Boursier.com) — A l'occasion de sa publication annuelle, Groupe Bolloré rappelle les modalités de son projet d'offre de rachat de Blue Solutions et formule désormais une offre publique alternative simplifiée sur Blue Solutions. Cette offre sera suivie d'un retrait obligatoire.

Introduite en bourse en 2013 à 14,50 euros, Blue Solutions avait fait l'objet en 2017, en raison de délais de développement plus longs, d'une OPAS au prix de 17 euros. Bolloré s'était engagé à réaliser une nouvelle offre en 2020 au même prix dans l'hypothèse où le cours de l'action Blue Solutions demeurerait inférieur à 17 euros.

Le capital de Blue Solutions est désormais réparti entre Bolloré (77,9%), Bolloré Participations (17,6%) -qui avait souscrit au capital initial à la demande et pour le même montant que EDF- et le public (4,5%) ;

Possibilité d'échange en actions Bolloré

Dans le cadre du repositionnement stratégique de Blue Solutions dans les bus et le stationnaire, et pour des raisons d'économies et de simplification (coût d'une société cotée, intégration fiscale, ...), Bolloré indique désormais souhaiter réaliser un retrait obligatoire de Blue Solutions et proposer, pour les actionnaires qui voudraient rester associés au Groupe, une alternative sous forme d'échange contre des actions Bolloré.

La parité proposée serait de 4,5 actions Bolloré pour 1 action Blue Solutions .

Sur la base du plan d'affaires de Blue Solutions, les contrats récents signés avec Daimler et RTE notamment, devraient permettre de faire passer le chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2019 à 70 ME en 2020 et plus de 150 ME à partir de 2021, avec un Ebitda qui deviendrait positif en 2021.

Les premiers travaux effectués par les banques de Bolloré sur la base de ce plan font ressortir une valeur de Blue Solutions de 14 euros. L'offre à 17 euros fait donc ressortir une prime de plus de 20%.

La parité envisagée de 4,5 actions Bolloré pour une action Blue Solutions correspond à la moyenne de l'action Bolloré sur les 6 derniers à la date du 2 mars 2020. Compte tenu de l'évolution des cours de bourse, cette parité est susceptible d'évoluer...

Evaluation en cours

Le Conseil d'administration de Blue Solutions a désigné, sur proposition d'un comité ad hoc réunissant une majorité d'administrateurs indépendants, Pierre Béal, du cabinet BM&A en qualité d'expert indépendant chargé d'examiner les conditions économiques de l'offre.

Le Conseil d'administration de Bolloré a également nommé un expert ad hoc chargé d'examiner les conditions économiques de l'apport de Bolloré Participations à la branche échange de l'offre.

Au total, cette opération représenterait un montant maximum de 110 ME si tous les actionnaires choisissent un paiement en espèces, et 29 millions d'actions Bolloré, soit moins de 1% du capital de Bolloré, si tous optent pour un paiement en actions.

Bolloré Participations, souhaite rester associé, et a indiqué envisager de participer à l'offre en titres.

Opération finalisée en juin

L'opération se déroulerait selon le calendrier indicatif suivant...

- D'ici le mois de mai 2020 : dépôt de l'offre par Bolloré ;

- Courant mai 2020 : avis motivé du Conseil d'administration de Blue Solutions sur l'Offre sur la base du rapport de l'expert indépendant ;

- Fin mai 2020 : décision de conformité de l'AMF ;

- 27 mai 2020 : Assemblée générale de Bolloré autorisant l'augmentation de capital en rémunération de la branche échange de l'Offre ;

- Juin 2020 : réalisation de l'Offre et retrait obligatoire de Blue Solutions.