Bolloré officialise la vente de Bolloré Africa Logistics au Groupe MSC

(Boursier.com) — Bolloré annonce la cession de 100% de Bolloré Africa Logistics, regroupant l'ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, au Groupe MSC. Comme déjà indiqué, le prix de vente s'établit à 5,1 milliards d'euros, auquel s'ajoutent 600 millions d'euros de remboursement de comptes courants. Le Groupe Bolloré conservera une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+, et poursuivra également ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition.