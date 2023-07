Bolloré : net repli après les résultats

(Boursier.com) — Bolloré recule nettement (-4,3% à 5,7 euros) après des résultats semestriels dégradés. Le groupe a vu son résultat opérationnel ajusté reculer de 15% à 462 ME, impacté par le ralentissement de la logistique pétrolière après un premier semestre 2022 exceptionnel et la baisse de contribution d'UMG. Le résultat net passe de 947 à 235 ME sur un an alors que le premier semestre 2022 comprenait la plus-value de cession sur l'apport de la participation dans Banijay Holdings Group à FL Entertainment et la contribution de Bolloré Africa Logistics.

Oddo BHF note que le management n'a pas apporté de précision sur ses projets de développement et d'utilisation de son cash (82 ME de dette nette au S1 2023e avant réception du cash liée à la cession de Bolloré Logistics). Le broker continue de penser qu'un renforcement dans Vivendi est le plus probable, ce qui pourrait être financé via une cession de la participation de 10% dans UMG détenue par Vivendi. Bolloré pourrait alors lancer une offre publique sur le solde et utiliser le reste du cash pour financer du M&A chez Vivendi et éventuellement entamer une diversification d'actifs (nouveau métier). Ce que le groupe a confirmé pour le long terme mais a insisté sur sa volonté de ne pas se presser pour réinvestir son cash, souligne le courtier.

Le broker ne croit pas à une grosse acquisition en dehors des médias à court terme. Ses attentes de résultats pour 2023/24 sont inchangées d'un point de vue organique mais le broker a déconsolidé l'activité Bolloré Logistics, ce qui explique la baisse de sa prévision de BPA. Il réitère son opinion 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 7,2 euros compte tenu de la forte hausse récente d'UMG.