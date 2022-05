Bolloré : le dividende sera versé le 13 juin

(Boursier.com) — Bolloré SE informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra à la Tour Bolloré à Puteaux, le 25 mai à 9h30.

L'avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 23 mars 2022. Il contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont consultables sur le site internet de la société à l'adresse (Actionnaires/ Information réglementée).

Dividende

Notamment lors de cette Assemblée générale, le Conseil d'administration proposera de distribuer un dividende de 0,06 euro par action, dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2021. Il est identique à celui versé au titre de 2020.

Le détachement du solde du dividende, soit 0,04 euro par action, interviendra le 9 juin. Le paiement du dividende se fera le 13 juin.