Bolloré : la logistique pétrolière pèse sur le chiffre d'affaires

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de Bolloré s'élève à 3.196 ME, en baisse de 7%.

Les ventes de la logistique pétrolière sont de 668 ME, -32% compte tenu de la baisse des cours des produits pétroliers et de la décroissance des volumes vendus.

Dans la communication, on est à 2.425 ME de revenus, +3% bénéficiant des bonnes performances de Groupe Canal+ et d'Havas.

Enfin, l'industrie est à 85 ME, +18% grâce à la finalisation d'un projet de stockage stationnaire.