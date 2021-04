Bolloré : hausse de l'activité au premier trimestre

Bolloré : hausse de l'activité au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bolloré a dévoilé hier soir, au titre de son premier trimestre, un chiffre d'affaires de 6,102 milliards d'euros, en hausse de 6% à périmètre et taux de change constants (+2% en publié). Cette évolution intègre principalement : une croissance de 15% de l'activité transport et logistique grâce à la commission de transport notamment portée par la hausse des volumes et des taux de fret dans le trafic aérien et maritime. La contraction des activités logistiques en Afrique est en grande partie compensée par la bonne marche de l'activité des concessions portuaires ; le retrait de 10% de l'activité logistique pétrolière en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes vendus ; la progression des activités communication (+5%) portée essentiellement par la croissance d'Universal Music Group (+9%) et d'Editis (+40%) ; la progression de l'activité stockage d'électricité et systèmes (+24%) principalement grâce à la croissance de Blue Solutions et BlueBus.

Le Groupe analyse avec attention les conséquences actuelles et potentielles de la crise. Il reste néanmoins confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers. Il continue de mettre tout en oeuvre pour assurer la continuité de ses activités, ainsi que pour servir et divertir au mieux ses clients et ses publics, tout en respectant les consignes des autorités de chaque pays où il est implanté.