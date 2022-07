Bolloré : forte progression des résultats semestriels

(Boursier.com) — Le groupe Bolloré a fait part d'un chiffre d'affaires de 11.518 millions d'euros pour le premier semestre 2022, en hausse de +24% sur un an à périmètre et taux de change constants. Le Transport et logistique progresse notamment de 44% à 4.819 millions d'euros, porté par la hausse des taux de fret et des volumes dans l'aérien en commission de transport.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Bolloré s'établit à 1.010 millions d'euros, en hausse +46% à périmètre et taux de change constants. Le résultat net part du Groupe ressort à 562 millions d'euros contre 219 millions d'euros au premier semestre 2021.

Au cours du 1er semestre 2022, Compagnie de l'Odet a acquis 60,3 millions d'actions Bolloré (2% du capital) pour un montant de 283 millions d'euros et Bolloré, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, a acquis 1,5 million de ses propres actions pour un montant de 6,4 millions d'euros en juillet 2022.

Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable uniquement en espèces. Le détachement de l'acompte interviendra le 30 août 2022 et le paiement le 1er septembre 2022.