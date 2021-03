Bolloré : forte progression des bénéfices ; dividende maintenu

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Bolloré pour l'exercice 2020 s'élève à 24,109 milliards d'euros, en retrait de -3% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires baisse de -3%, compte tenu de +378 millions d'euros de variations de périmètre (intégration d'Editis et de M7 chez Vivendi et cession de Bolloré Ports France et Wifirst) et de -289 ME d'effets de change (en raison de la baisse du dollar et d'autres devises).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 2,043 MdsE en hausse de +25% (23% à périmètre et taux de change constants).

Le résultat financier s'établit à 622 ME (17 ME en 2019). Il intègre principalement 591 ME de réévaluation des titres Spotify et Tencent Music (139 ME en 2019). Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -32 ME (98 ME en 2019).

Le résultat net consolidé s'établit à 1,563 MdE (1,408 MdE en 2019), soit +11%. Le résultat net part du Groupe ressort à 426 ME (237 ME en 2019), en progression de 79%.

Situation financière

Les capitaux propres s'établissent à 25,984 MdsE, stables par rapport à 2019, compte tenu de l'impact de la cession de 10% du capital d'UMG à Tencent (+2,8 MdsE), compensé par les rachats de titres du Groupe (Vivendi et Blue Solutions) et les dividendes versés.

L'endettement net s'élève à 9,136 MdsE (8,72 MdsE au 31 décembre 2019) en raison de l'augmentation de l'endettement de Vivendi (+889 ME) et avant encaissement de 2,8 MdsE liés à la cession de 10% supplémentaires d'UMG le 31 janvier 2021. L'endettement de Bolloré hors Vivendi se réduit de 473 ME sur l'année et s'établit à 4,183 MdsE. Le gearing s'établit à 35% (34% fin 2019).

A fin janvier 2021, après cession de 10% supplémentaires d'UMG pour 2,8 MdsE et de 2% supplémentaires de Mediobanca pour 0,2 MdE, les liquidités du Groupe, lignes confirmées non tirées et placements liquides, représentent 2,9 MdsE au niveau de Bolloré et 9,2 MdsE en incluant Vivendi.

Dividende

Il sera proposé à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2020) identique à celui versé au titre de 2019.

Le détachement du dividende interviendra le 10 juin et le paiement, exclusivement en espèces, le 14 juin.