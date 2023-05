Bolloré Energy va racheter Sicarbu Ouest

(Boursier.com) — Le 28 avril 2023, Bolloré Energy a signé un contrat prévoyant le rachat auprès de la Coopérative Eureden de 100% des parts de la société Sicarbu Ouest, sa filiale spécialisée dans la distribution de produits pétroliers.

Par l'acquisition de cette entité, Bolloré Energy pourra, entre autres, proposer ses solutions bas carbone à de nouveaux clients et participer ainsi à la décarbonation de leurs activités. Cette acquisition est notamment soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence.

Sicarbu Ouest est un acteur régional réputé de la distribution pétrolière. La filiale bénéficie principalement d'implantations en Bretagne ainsi qu'en Loire Atlantique, en Mayenne et compte une quarantaine de collaborateurs répartis sur quelques 22 sites. Equipée de 31 camions et de 16 dépôts permettant la distribution de 80.000m3, la société jouit d'une solide réputation auprès de sa clientèle majoritairement issue du secteur agricole.

"Nous souhaitons, par le biais de cette acquisition, participer au développement de Sicarbu Ouest, en lui permettant notamment de s'appuyer sur la force d'un réseau national. Evidemment Sicarbu Ouest continuera à assurer la fourniture de carburants et de combustibles aux adhérents d'Eureden. Nous nous félicitons de cette acquisition qui renforce nos liens avec le monde agricole. Nous avons également la ferme ambition de déployer notre stratégie de distribution de produits bas carbone sur les sites de Sicarbu Ouest afin de faire de cette filiale un ambassadeur de la transition énergétique auprès de ses clients", a iniqué Hakim Britel, Directeur général de Bolloré Energy.

Eureden est l'un des plus grands groupes coopératifs de France. Il réunit 18.500 agriculteurs-coopérateurs et compte près de 8.500 collaborateurs. Il dispose de 50 sites industriels, de plus de 200 magasins destinés aux agriculteurs-coopérateurs et au grand public ainsi que d'un portefeuille de marques fortes telles que d'aucy, Jean Nicolas, Globus, Paysan Breton, Cocotine, Aubret, Point Vert et Magasin Vert.