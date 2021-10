Bolloré : en direction des sommets

(Boursier.com) — Bolloré remonte en direction de ses sommets boursiers, en hausse de 0,9% à 5,20 euros ce vendredi, alors qu'à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du groupe au 3e trimestre 2021 est ressorti en hausse de +22% à 5,082 MdsE. En données publiées, le chiffre d'affaires a cru de 25% par rapport à celui du 3e trimestre 2020. Il intègre 90 MEde variations de périmètre positives liées principalement à l'acquisition de Prisma Media.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre 2021 est en hausse de +15% à 14,041 MdsE. En données publiées, le chiffre d'affaires est ressorti en progression de 15%, compte tenu de 154 ME de variations de périmètre (notamment l'intégration de Prisma Media) et de -145 ME d'effets de change (traduisant une appréciation globale de l'Euro par rapport aux principales devises au cours des 9 premiers mois de l'année).

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible de 6,3 à 6,5 euros avec un avis à 'surperformer'.