Bolloré : coup de pouce

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bolloré reste stable sur les 3,25 euros ce lundi. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020 du groupe est ressorti en repli de 3% à 5,915 milliards d'euros. Cette évolution intègre principalement : la hausse de l'activité transport et logistique (+2%) ; la baisse de la logistique pétrolière (-38%) ; la progression des activités communication (+1%).

En données publiées, le chiffre d'affaires baisse de -4% par rapport au chiffre d'affaires du 3e trimestre 2019, en raison de 132 millions d'euros d'effets de change négatifs liés à l'appréciation de l'Euro (notamment par rapport au dollar américain au troisième trimestre) qui absorbent les variations de périmètre positives liées principalement à la consolidation de M7 chez Groupe Canal+.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 est en repli de -4% à 17,527 MdsE. En données publiées, le chiffre d'affaires sur 9 mois est en baisse de -2%, compte tenu de 340 ME de variations de périmètre (intégration d'Editis et de M7 chez Vivendi et sortie de Bolloré Ports France et Wifirst) et de -95 ME d'effets de change, traduisant une appréciation globale mais contrastée de l'Euro. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a rehaussé son objectif de cours sur le dossier de 3,8 à 4,5 euros avec un avis à 'acheter'.