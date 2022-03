Bolloré : comptes bien reçus

(Boursier.com) — Bolloré grimpe de 3% à 4,50 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19,771 milliards d'euros en croissance de +18% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +19%, compte tenu de +254 millions d'euros de variations de périmètre (dont principalement l'acquisition de Prisma Media en mai 2021) et de -111 ME d'effets de change (appréciation globale de l'euro, notamment par rapport au dollar).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'est établi à 1,339 MdE en hausse de +77% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat net part du Groupe ressort à 6,062 MdsE (426 ME en 2020). Il sera proposé à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 0,06 euro par action, dont 0,02 euro d'acompte a déjà versé en septembre 2021. Il est identique à celui versé au titre de 2020... Le détachement du dividende interviendra le 9 juin et le paiement, exclusivement en espèces, le 13 juin.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible sur le titre de 7 à 6,5 euros, tout en restant à 'surperformer'.