Bolloré : CMA CGM négocie le rachat de Bolloré Logistics

(Boursier.com) — Nouvelle grosse cession en vue pour Bolloré. Le conglomérat a indiqué avoir reçu du Groupe CMA CGM une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d'une valeur d'entreprise cash free / debt free de 5 milliards d'euros.

A la suite de cette offre, le Groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM sont entrés en négociations exclusives afin de permettre la réalisation d'une phase d'audit confirmatoire et la tenue de négociations contractuelles pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d'achat correspondant à cette offre autour du 8 mai 2023. Bolloré et CMA CGM communiqueront en temps voulu sur la conclusion de leurs discussions. L'opération restera en toute hypothèse conditionnée à l'obtention d'autorisations réglementaires et aucune décision de cession ne sera prise avant l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

"Cette entrée en discussions exclusives s'intègre dans la stratégie du Groupe CMA CGM qui repose sur deux piliers solides, le transport maritime et la logistique, et qui vise à offrir et à développer des solutions complètes pour soutenir les chaînes d'approvisionnement de ses clients. Si elle aboutit, cette acquisition renforcerait l'activité logistique du Groupe CMA CGM", indique pour sa part la société marseillaise.

Bolloré explique par ailleurs que son Conseil d'administration est appelé à se réunir ce mardi 18 avril pour arrêter sa décision sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré visant ses propres actions annoncé le 14 mars dernier, et adopter son avis motivé sur l'intérêt de cette offre à l'attention de ses actionnaires. Il sera proposé au Conseil d'administration d'ajouter au prix de 5,75 euros par action visée (dividende 2022 complémentaire de 0,04 euro par action attaché), un complément de prix de 0,25 euro si l'offre reçue de CMA CGM pour l'achat de Bolloré Logistics se concrétise et aboutit à la vente de cette dernière dans les termes qui auront été convenus.

Cette proposition de complément de prix a d'ores et déjà fait l'objet d'une recommandation favorable du comité ad hoc et a été portée à la connaissance du cabinet A2EF, expert indépendant, afin d'intégrer cette éventualité dans le rapport qu'il remettra au Conseil d'administration de Bolloré SE sur le caractère équitable du prix proposé dans l'offre publique. Une communication publique sera assurée après l'adoption de la décision du Conseil d'administration.