Bolloré : chute du bénéfice semestriel

(Boursier.com) — Pour Bolloré, le chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2023 est de 6.231 ME, soit -3,2%.

Le résultat opérationnel ajusté représente 462 ME, à -15%, impacté par le ralentissement de la logistique pétrolière après un premier semestre 2022 exceptionnel et la baisse de contribution d'UMG.

Le résultat net est de 235 ME contre 947 ME au premier semestre 2022 qui comprenait la plus-value de cession sur l'apport de la participation dans Banijay Holdings Group à FL Entertainment et la contribution de Bolloré Africa Logistics.

Le résultat net part du Groupe est de 114 ME, soit -80%.

L'endettement net se situe à 82 ME au 30 juin 2023, à comparer à une trésorerie nette de 1.207 ME au 31 décembre 2022 attribuable à l'augmentation de l'endettement de Vivendi et à l'OPAS de Bolloré sur ses propres actions.

Un acompte sur dividende de 0,02 euro par action sera payable en espèces le 7 septembre 2023.