Bolloré : chiffre d'affaires en repli au premier trimestre

(Boursier.com) — Bolloré fait état d'une baisse de 11%, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 4,43 milliards d'euros. Bolloré Logistics réalise des revenus de 1,355 MdE (-24 % en raison de la contraction des volumes et de la baisse des taux de fret), Bolloré Energy enregistre un CA de 712 ME (-16% avec la baisse des volumes vendus ainsi que le repli des prix des produits pétroliers), Communication (Vivendi) affiche des recettes de 2,290 MdsE (+2% grâce à la progression de Canal+ (+1%), de Havas Group (+1%) et la poursuite de la croissance soutenue de Gameloft (+14%)), et l'Industrie (CA de 74 millions d'euros, -33 % principalement en raison du recul des ventes de bus, malgré la progression des activités Systèmes). En données publiées, le chiffre d'affaires baisse de 10% sur un an.