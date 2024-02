Bolloré : Bruxelles autorise l'acquisition de Bolloré Logistics par CMA CGM, sous conditions

(Boursier.com) — La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de Bolloré Logistics par CMA CGM. L'autorisation est subordonnée au respect intégral des engagements offerts par les parties. L'enquête de la Commission a révélé que la concentration, telle qu'initialement notifiée, aurait conduit à une diminution de la concurrence sur les marchés de la prestation de services de transit maritime en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Le régulateur a constaté, en particulier, que l'opération aurait créé d'importants liens verticaux entre les activités de transport maritime régulier par conteneurs exercées en amont par CMA CGM sur les liaisons entre l'Europe et la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française et les activités de transit maritime menées en aval par Bolloré Logistics sur ces territoires.

La Commission a constaté que CMA CGM pourrait avoir la capacité de favoriser Bolloré Logistics au détriment de transitaires concurrents, compte tenu notamment des parts de marché très élevées qu'elle détient sur ces liaisons d'Outre-mer et des structures concurrentielles de ces territoires, et qu'elle pourrait être incitée à agir de la sorte.

Pour apaiser les craintes de Bruxelles concernant la concurrence, les entreprises ont proposé de céder l'ensemble des activités de Bolloré Logistics en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et en Guyane française et plusieurs actifs liés à ces activités en France métropolitaine.

Ces engagements remédient pleinement aux problèmes de concurrence recensés par la Commission, étant donné qu'ils font disparaître le lien vertical entre les activités de transport maritime régulier par conteneurs exercées par CMA CGM et les activités de transit maritime menées par Bolloré Logistics dans les territoires concernés.

À la suite des réactions positives reçues dans le cadre de la consultation des acteurs du marché sur les engagements, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements contractés.