Bolloré : Blue Solutions signe un contrat de collaboration avec la BFH autour des données des batteries lithium tout solide

(Boursier.com) — La Haute école spécialisée bernoise (BFH) va réaliser pour Blue Solutions des travaux de recherche sur deux projets de gestion des données des batteries tout-solide.

Concepteur et producteur depuis plus de 12 ans de batteries tout-solide de technologie lithium métal et polymère à destination des véhicules commerciaux et présent sur deux continents (Europe et Amérique du Nord), Blue Solutions, entité du Groupe Bolloré, a conclu un contrat cadre avec la Haute école spécialisée bernoise (BFH). Les deux partenaires prévoient un échange de savoir-faire ainsi que la réalisation de projets communs dans le domaine de l'analyse des big data et l'apprentissage automatique appliqués aux données de production et d'utilisation.

La BFH mènera des travaux scientifiques dans la caractérisation, la modélisation de cellules et modules de batteries électrochimiques, et les essais de systèmes complets.

Elle se concentrera sur deux principaux dossiers :

- Premier projet : l'analyse des données de batteries issues de l'application avec l'objectif de trouver des liens d'usages pour optimiser l'autonomie et la durée de vie des batteries ;

- Deuxième projet : l'analyse de données de production, pour contribuer à l'amélioration continue de la maîtrise des procédés de Blue Solutions et de la qualité de ses batteries. Fondée en octobre 1997, la Haute école spécialisée bernoise est une école orientée vers la pratique. Le Centre Stockage d'énergie de la Haute école spécialisée se consacre à la recherche et au développement de solutions de stockage d'électricité pour l'approvisionnement en énergie et la mobilité de demain.

Ce partenariat intervient quelques jours après l'annonce, le 20 juillet, d'un contrat de collaboration scientifique conclu entre Blue Solutions et le CSEM (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique) de Neuchâtel.

L'ensemble de ces partenariats s'inscrit dans la continuité des nombreuses collaborations de 'R&D' déjà engagées par Blue Solutions en vue de développer la prochaine génération de batteries tout-solide, un enjeu essentiel dans le contexte de transition vers le tout électrique.