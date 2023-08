Bolloré : Blue Solutions confie au SIPBB une mission de recherche sur les batteries

(Boursier.com) — Le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) va mener pour Blue Solutions trois projets de recherche autour des batteries lithium tout-solide. Blue Solutions, entité du Groupe Bolloré, qui conçoit et fabrique depuis plus de 12 ans et sur deux continents (Europe et Amérique du Nord) des batteries électriques tout-solide de technologie lithium métal et polymère pour les véhicules commerciaux, a conclu un contrat cadre avec le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB), organisation suisse privée à but non lucratif qui mène et soutient des activités de recherche et de développement appliquées proches de l'industrie.

Dans le cadre de ce contrat, les deux partenaires prévoient de collaborer sur trois axes de recherche majeurs :

-Le désassemblage automatisé des packs et modules de batteries, étape essentielle de la seconde vie des batteries, dans laquelle les risques sont nombreux et qui nécessite des habilitations électriques spécifiques.

-La modélisation de la cellule et d'une partie de la production à travers un projet de jumeau numérique (digital twin) ;

-Des tests de vieillissement accéléré des cellules.

Le Swiss Battery Technology Center (SBTC), l'un des quatre centres de recherche du SIPBB, sera plus particulièrement impliqué dans la collaboration avec Blue Solutions. Aux côtés du Swiss Advanced Manufacturing Center, du Swiss HealthTech Center et de la Swiss Smart Factory, il permet au SIPBB de disposer d'une organisation unique en Suisse favorisant la collaboration interdisciplinaire.

Le SIPBB, qui travaille en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, est membre du réseau national et international de la fondation Switzerland Innovation, dont l'objectif consiste à mettre en relation des universités et instituts de recherche avec des entreprises afin de donner vie et accélérer des projets d'innovation et d'accélérer la transformation des résultats de la recherche en produits commercialisables.

Ce partenariat intervient simultanément à l'annonce de deux autres contrats de collaboration de Blue Solutions avec des institutions académiques suisses : la Haute école spécialisée bernoise (BFH) et le CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique) de Neuchâtel. Blue Solutions entend, à travers ce type de partenariats de 'R&D', développer la prochaine génération de batteries tout-solide, un enjeu essentiel dans le contexte de transition vers le tout électrique.