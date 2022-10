Bolloré : +21% de chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants sur 9 mois

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de Bolloré à fin septembre est en hausse de +21% à 17,630 milliards d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année est en hausse de +26%, compte-tenu de +213 ME de variations de périmètre (notamment l'intégration de Prisma Media) et de +298 ME d'effets de change en raison d'une dépréciation globale de l'Euro par rapport aux principales devises du Groupe.

A périmètre et taux de change constants, comparés aux 9 premiers mois de 2021, les principaux secteurs ont évolué comme suit... Le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique est de 7,325 MdsE, en hausse de +37%. Il bénéficie de la forte progression de la commission de transport portée par la hausse des taux de fret ainsi que par l'augmentation des volumes dans le trafic aérien. Le chiffre d'affaires de la logistique pétrolière ressort à 2,57 MdsE, en hausse de +47%, en raison de la forte hausse des prix des produits pétroliers, liée au contexte international marqué par la guerre en Ukraine, et malgré une baisse des volumes vendus. Le chiffre d'affaires Communication s'élève à 7,448 MdsE, en croissance de +3,7% à périmètre et taux de change constants et +8,5% en données publiées par rapport à la même période de 2021. Le chiffre d'affaires des activités industrielles ressort à 279 ME (stockage d'électricité, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés), en croissance de 6% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2021. Cette croissance est portée par les activités de films plastiques qui bénéficient d'augmentations de prix.