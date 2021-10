Bolloré : 15% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de Bolloré au 3e trimestre 2021 est en hausse de +22% à 5,082 MdsE. Cette évolution intègre principalement :

- Transport et logistique : +32% grâce à la commission de transport qui bénéficie de la croissance d'activité dans le maritime et l'aérien et de la hausse des taux de fret, ainsi que des très bonnes performances des terminaux portuaires en Afrique ;

- Logistique pétrolière : +52% en raison de la hausse des prix des produits pétroliers et des volumes ;

- Communication (Vivendi) : +10% attribuable à Vivendi qui bénéficie notamment de la progression de Groupe Canal+ porté par l'international et Studio Canal, et de Havas Group en forte croissance ;

- Stockage d'électricité et systèmes : +45% bénéficiant de la hausse des ventes de batteries et de bus 12 mètres.

En données publiées, le chiffre d'affaires croît de +25% par rapport à celui du 3e trimestre 2020. Il intègre 90 MEde variations de périmètre positives liées principalement à l'acquisition de Prisma Media.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre 2021 est en hausse de +15% à 14,041 MdsE. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +15%, compte tenu de 154 ME de variations de périmètre (notamment l'intégration de Prisma Media) et de -145 ME d'effets de change (traduisant une appréciation globale de l'Euro par rapport aux principales devises au cours des 9 premiers mois de l'année).